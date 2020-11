«Showtime of my Life  Stars gegen Krebs»: Eine Show mit Mut

TV-News

16 Prominente sagen dem Krebs den Kampf an und lassen die Hüllen fallen. Der Sender VOX möchte in der Sendung unter der Moderation von Guido Maria Kretschmer eine klare Botschaft senden.

In zwei stilvoll inszenierten Shows möchte der Sender VOX die Aufmerksamkeit für Krebserkrankungen verstärken. Mit im Boot sind 16 Prominenten, jeweils zu gleichen Teilen Männer und Frauen, welche eine klare Botschaft an die Zuschauer schicken möchten. Wie? Sie gehen bis zum Äußersten und zeigen tiefe Einblicke in die Privatsphäre, sie ziehen sich aus. Da Krebs in Deutschland die zweithäufigste Todesursache darstellt gibt es wohl Grund genug, um für ein solch wichtiges Thema Aufmerksamkeit zu schaffen.Betreibt man Vorsorge und entdeckt eine mögliche Krebserkrankung früh sind die Überlebenschancen bei Brust-, Hoden- und Prostatakrebs durchaus gut. Motsi Mabuse und Joachim Llambi coachten die Prominenten im Vorfeld der Sendung. Die Dreharbeiten für die Show haben bereits begonnen und eine Ausstrahlung zeichnet sich im Frühjahr 2021 ab.Diese emotionale und persönliche Reise betreten unter anderem Nadine Angerer, Mirja Du Mont, oder Elena Carrière und die männlichen Parts werden von beispielsweise Marco Russ, Jimi Blue Ochsenknecht und Faisal Kawusi übernommen. Die insgesamt 16 Prominenten kommen aus jeder erdenklichen Richtung des Lebens, es sind Sportler dabei, Schauspielerinnen und Schauspieler, Comedians oder Autoren und Autorinnen. Das breit aufgestellte Teilnehmerfeld soll sicherlich auch beweis dafür sein, dass die Krebsvorsorge für Jedermann wichtig ist.Guido Maria Kretschmer führt durch die beiden Shows und tritt auch neben der Show für das Thema ein. Er ist DKMS LIFE-Botschafter und möchte auch durch seine Tätigkeit als Moderator der neuen Sendung Menschen motivieren regelmäßig zur Krebsvorsorge zu gehen und sich zu schützen. Das Format basiert auf dem bereits sehr Erfolgreichen englischen Vorbild «The Real Full Monty».