Reality-Streamingdienst hayu startet in Deutschland und Österreich

Vermischtes

Erstmalig werden weltberühmte US-Reality- sowie non-scripted-Formate in beiden Ländern über den Amazon Prime Video Channel abonniert werden können.

Seit gestern, den 18. November, steht nun der bereits etablierte Reality On-Demand-Service hayu als Amazon Prime Video Channel zur Verfügung. Der Streaming-Channel ist nun erstmals in Deutschland und Österreich erhältlich, sodass er hiermit auf 16 Märkten auf der ganzen Welt aufgestellt ist. Jedoch ist das Angebot nicht kostenlos als SVOD-Dienst, sondern man muss in seiner Amazon Prime Mitgliedschaft den Channel für 4,99 Euro pro Monat erweitern, um das Angebot nutzen zu können, wird aber ansonsten über die jeweiligen Prime Apps auf den Geräten erreichbar sein.Im Programm sind die meisten weltberühmten Realityformate aus den USA auf Abruf verfügbar, wie «Keeping Up With The Kardashians», «The Real Housewives» oder «Million Dollar Listings» und bietet zusätzlich noch non-skripted Subgenres aus Home & Design, Dating, Kochen, Crime und Mode. Außerdem werden einige Shows nur zeitgleich mit der Erstausstrahlung in den USA veröffentlicht.„Wir freuen uns, deutschen und österreichischen Superfans hayu und seine weltbekannten Reality TV-Shows anbieten zu dürfen“, sagt Hendrik McDermott, Managing Director von hayu, „hayu ist bereits DER Hub für Reality TV in 14 internationalen Märkten. Im Rahmen unserer laufenden Expansion setzt hayu in Deutschland und Österreich auf seine bereits bewährte Partnerschaft mit Amazon Prime Video Channels.“