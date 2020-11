Hulu will mehr «Woke»

US-Fernsehen

Zwei Monate nach der Veröffentlichung von Runde eins, wird eine zweite Staffel geordert.

Der Streaming-Dienst Hulu hat eine zweite Staffel vonbestellt. Die erste Runde ist am 9. September online gegangen und bestand aus acht Episoden. Die Serie basiert auf dem Leben des Künstlers Keith Knight, der „Woke“ Lamorne Morris verkörpert. Er ist ein schwarzer Karikaturist, der kurz vor einem Erfolg steht, als ein unerwarteter Zwischenfall sein Leben verändert.Die Serie ist eine Mischung aus Live-Action mit animierten Szenen, wobei Keef leblose Gegenstände sieht und hört, die zu ihm sprechen, während er sich des Rassismus in seinem Alltag immer mehr bewusst wird. Neben Morris sind in «Woke» auch T. Murph und Blake Anderson zu sehen. Sasheer Zamata und Rose Mclver waren als Gaststars dabei.Die Show wurde von Marshall Todd und Knight entwickelt. Sie fungierten auch als ausführende Produzenten neben Jay Dyer, Maurice "Mo" Marable, Aeysha Carr, Richie Schwartz, John Will, Will Gluck und Eric Christian Olsen. Kate Schumaecker war die ausführende Produzentin des Pilotfilms. Sony Pictures Television und ABC Signature produzieren.