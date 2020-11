Historiendrama «Outlander» komplett bei Universal TV ab Januar

TV-News

Die Bestselleradaption der „Highland-Saga“ der US-Autorin Diana Gabaldon wird mit seinen fünf Staffeln vollständig beim Sender zu sehen sein.

Die mehrfach preisgekrönte Historien-Drama Seriewird ab dem 12. Januar 2021 mit seinen fünf Staffeln immer dienstags ab 21.00 Uhr in Doppelfolgen auf Universal TV zu sehen sein. Dort muss der irische Superstar Caitriona Balfe als Zeitreisende wieder zwischen den Stühlen zweier Männer sitzen, die in unterschiedlichen Zeiten um ihre Liebe kämpfen.Die Serie dreht sich dabei um die Krankenschwester Claire Randall (Caitriona Balfe) die mit ihrem Ehemann Frank (Tobias Menzies) nach dem Ende des zweiten Weltkrieges mit einer zweiten Hochzeitsreise nach Schottland die alten Gefühle wieder aufleben lassen wollen. Auf der Reise betritt sie einen mysteriösen Steinkreis und erwacht dabei im Jahr 1743. Inmitten eines blutigen Konflikts zwischen Highlander-Clans und der königlichen Armee hineingeratend, ist sie gezwungenen den ausgestoßenen Highlander Jamie Fraser (Sam Heughan) zu heiraten. Trotz der Umstände verliebt sich Randall in ihn und ist damit im Zwiespalt mit ihren Gefühlen für die beiden Männer.In weiteren Rollen sind Graham McTavish («Der Hobbit»), Duncan Lacroix («The Outlaw King») und Sophie Skelton («Ren»). Als Showrunner agiert der Produzent und Autor Ronald D. Moore («Star Trek: The Next Generation», «Battlestar Galactica»). Ausführende Produzenten sind unter anderem noch Andy Harries, Annie Kenney, Jim Kohlberg und Toni Graphia. «Outlander» basiert auf der bislang achtteiligen „Highland-Saga“ der US-Autorin Diana Gabaldon. Ein weiterer Teil mit dem Titel „Go Tell The Bees That I Am Gone“ wurde bereits bestätigt.