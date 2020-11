«This is Us»: Staffel vier Mitte 2021

TV-News

Nach der Ausstrahlung der ersten drei Staffeln folgt darauf sogar die Free-TV Premiere der vierten Staffel.

Die preisgekrönte US-Hit Produktionkommt ab den 5. Januar 2021 auf dem Disney Channel . Das herzergreifende Drama mit ihren drei Staffeln wird dort immer dienstags in Doppelfolgen ab 20.15 Uhr ausgestrahlt. Und im Anschluss an Staffel drei findet die exklusive Free-TV-Premiere der vierten Staffel auf dem Sender statt.«This Is Us» dokumentiert dabei das Leben der Familie Pearson über mehrere Jahrzehnte und verknüpft dabei das junge Elternleben von Jack (Milo Ventimiglia) und Rebecca (Mandy Moore) in den 1980er Jahren mit den Geschichten ihrer erwachsenen Kinder Kevin, Kate und Randall. Dabei begleitet die Serie die Familie in all ihren Schicksalsschlägen, dem Alltag und Glücksmomenten.Weitere Rollen besetzen Sterling K. Brown, Chrissy Metz und Justin Hartley. Die Serie wurde nach der Idee von Dan Fogelman erstellt. Die erste Staffel der Serie feierte im Mai 2017 auf ProSieben seine Free-TV-Premiere in Deutschland. Die ersten drei Staffeln sind auch bei Amazon verfügbar.