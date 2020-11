«The Voice of Germany»: Zweite Battle Round unterliegt dem Vorjahresergebnis

Quotennews

Vor einem Jahr fand die zweite Ausgabe der Battles bereits schon im Oktober statt. Damals verbuchte ProSieben 17,8 Prozent Marktanteil.

Der Münchener Fernsehsender ProSieben strahlte – nach Sat.1 am Sonntag – eine weitere Folge der „Battle-Round“ vonaus. Im vergangenen Jahr kam man mit dieser Folge am 17. Oktober 2019 auf 2,71 Millionen Zuschauer, wovon 1,42 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile beliefen sich damals auf 10,1 Prozent bei allen sowie 17,8 Prozent bei den jungen Fernsehzuschauern.Nachdem ProSieben in der vergangenen Woche noch 2,97 Millionen Zuschauer begeisterte, kam das von Talpa Germany produzierte Format auf 2,64 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 9,1 Prozent. 1,31 Millionen 14- bis 49-Jährigen verfolgten die Show, die unter anderem mit Mark Forster, Nico Santos und Samu Haber sowie Rea Garvey besetzt ist. Der Marktanteil bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern lag bei tollen 15,9 Prozent.Im Anschluss wollten 1,05 Millionen Zuschauer eine neue Folge vonsehen. Das Unterhaltungsmagazin ergatterte sich einen Marktanteil von 7,0 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr man 0,48 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 10,7 Prozent. Bei sixx verzeichnete0,22, 0,19 und 0,20 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 1,4, 1,3 und 1,6 Prozent beim jungen Publikum.