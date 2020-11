«Büro der Legenden»: Die Fünfte Staffel bei Joyn Plus+ eine Woche vor Weihnachten

TV-News

Kurz nach der Deutschlandpremiere der vierten Staffel wird auch die fünfte Staffel auf dem Premium Streaminganbieter verfügbar sein.

Die französische Spionage-Seriewird mit der fünften Staffel auf Joyn Plus+ fortgesetzt. Zuvor feierte die vierte Staffel der Serie Deutschland Premiere beim Premium Streamingdienst. Die zehn neuen Folgen der fünften Staffel werden ab dem 17. Dezember auf der Plattform verfügbar sein.Die Serie dreht sich um den Geheimagenten Guillaume Debailly (Mathieu Kassovitz), der in Syrien Undercover unter dem Namen Malotru für den französischen Geheimdienst DGSE agierte. Jetzt soll er nach sechs Jahren in die Heimat zurückkehren, während seine Loyalität radikal auf die Probe gestellt wird. Am Ende verstrickt er sich in einem Netz aus Lügen und Verrat, nach dem Verschwinden eines algerischen Agenten.Als Autor und Produzent der Serie fungiert Eric Rochant. «Büro der Legenden» läuft momentan mit fünf Staffeln und 50 Folgen seit dem Frühjahr 2015 auf dem französischen Fernseher Canal+. Zuvor übernahm die Deutschlandpremiere und TV-Premiere der ersten drei Staffeln RTL Crime