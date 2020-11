Das Erste: «2020 - Das Quiz» der Jahresrückblick zum Mitraten

TV-News

Die Quizshow wird am 30. Dezember um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen sein.

Moderiert wird die Show von Frank Plasbergs, in welcher für Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Jan Josef Liefers, Ralf Schmitz und weiteren Gästen eine ultimative Quiz-Herausforderung wartet. Unterhaltsam kann es definitiv werden, denn Günther Jauch, der Moderator von «Wer wird Millionär?», in Aktion zusehen schwere Fragen zu lösen ist eine Abendunterhaltung wert. Die Zuschauer können von zu Hause ausschauen, ob sie mehr Fragen als Moderator richtig haben.Was war 2020 eigentlich alles los? Eine Achterbahnfahrt voll mit unglaublichen Storys und emotionalen Ereignissen, die so garantiert niemand für möglich gehalten hätte. Die Quizshow zeigt zum Jahresende wie verrückt 2020 war. In Washington drängeln zwei Kandidaten ins Weiße Haus, während in England ein prominentes Paar "Goodbye" zum Palast sagt. Klopapier als Verkaufsschlager des Jahres - und die größten Jubilare.Seit 2008 präsentiert Frank Plasberg das Jahresquiz im Ersten. Stamm-Gast im Ratepanel ist Günther Jauch, er geht zum 13. Mal an den Start. Jan Josef Liefers zählt zum zehnten Mal, Barbara Schöneberger zum neunten Mal zu seinen Kontrahenten, Ralf Schmitz ist dieses Jahr der Neuling in der Runde.