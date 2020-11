Dank Corona: Drehpause bei «Real Housewives»

US-Fernsehen

Die Produktion der Reality-Doku wurde unterbrochen.

Die Verantwortlichen vonhaben die Dreharbeiten gestellt, nachdem ein Mitglied des Produktionsteams positiv auf Covid-19 getestet wurde. Ein Insider teilte den Medien mit, dass die vorübergehende Einstellung der Dreharbeiten als Vorsichtsmaßnahme zwei Wochen dauern wird. Der TV-Sender lehnte es ab, sich zu dieser Angelegenheit zu äußern.„Aus einer Fülle von Vorsichtsmaßnahmen wird die Produktion für zwei Wochen eingestellt“, so die Quelle. Die Reality-Doku befand sich mitten in den Dreharbeiten der 13. Staffel, in der Kandi Burruss, Cynthia Bailey, Kenya Moore, Porsha Williams und Drew Sidora zu sehen sind.«The Real Housewives of Atlanta» ist eine von vielen Produktionen, die wegen Fälle von Corona auf den Sets im Fernsehen und beim Film vorübergehend eingestellt wurde, da Hollywood beginnt, wieder an die Arbeit zu gehen. Zuletzt stoppte Netflix die Produktion von der zweiten «The Witcher»-Staffel.