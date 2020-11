Spotify kauft Megaphone für 235 Millionen Dollar

Vermischtes

Megaphone bietet Podcast-Hosting- und Anzeigeneinfügungsmöglichkeiten für Verlage und gezielte Anzeigenverkäufe für Vermarkter an. Die Übernahme von Megaphone soll es Spotify ermöglichen, erstmals dynamische Streaming-Werbeeinblendungen für Podcast-Verlage zur Verfügung zu stellen.

Die Übernahme erfolgt, nachdem Spotify Anfang 2020 das proprietäre Streaming Ad Insertion (SAI)-System eingeführt hat, mit dem Werbetreibende gezielte Podcast-Spots auf Spotifys eigener Plattform kaufen können. Werbetreibende werden bald in der Lage sein, Spots in den ursprünglichen und exklusiven Podcasts von Spotify sowie auf dem Megaphone Targeted Marketplace zu kaufen. Spotify hat in den letzten zwei Jahren mehr als 800 Millionen US-Dollar für Podcast-Inhalte und Technologie-Deals ausgegeben. Die rund 70 Mitarbeiter von Megaphone werden voraussichtlich alle Stellenangebote von Spotify erhalten."Wir stehen noch am Anfang der Geschichte der Streaming-Audio-Branche, aber es ist absolut klar, dass das Potenzial beträchtlich ist", sagte Dawn Ostroff, Chief Content and Advertising Business Officer bei Spotify. "Wir freuen uns darauf, dass Megaphone Spotify bei unserer Mission unterstützt, die Monetarisierung von Podcasts für Werbetreibende und Podcast-Verleger zu beschleunigen, die sich auf ein großes Publikum und modernste Technologie stützen.“Zu den Kunden von Megaphone gehören unter anderem Spotify und Gimlet, iHeartRadio, Disney und Marvel Entertainment, ABC News, ESPN, das Wall Street Journal, Vox Media, Bloomberg , Meredith und Condé Nast.