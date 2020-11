«The Masked Singer» bleibt oberhalb von 20 Prozent

Quotennews

In den vergangenen drei Wochen überzeugte das Format. Auch in der vierten Folge waren die Werte spitze.

Am Dienstagabend setzte Endemol Shine Germany bereits die vierte Ausgabe der dritten-Staffel um. Die von Matthias Opdenhövel moderierte Show blieb sich treu und war weiterhin ein Erfolg. Nachdem zuletzt Veronica Ferres, Jochen Schropp und Sylvie Meis enttarnt wurden, fiel die Maske von Wigald Boning. 3,01 Millionen Zuschauer verfolgten die fast vierstündige Show, die ProSieben einen Marktanteil von 11,2 Prozent bescherte.Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern verfolgten 1,84 Millionen das Format, in dem Bülent Ceylan und Sonja Zietlow in der Jury sitzen. Der Marktanteil lag bei sagenhaften 23,7 Prozent. In den vergangenen Wochen fuhr ProSieben mit «The Masked Singer» zwischen 2,91 und 3,21 Millionen Zuschauer ein, bei den Umworbenen wurden im Schnitt um die 1,9 Millionen junge Zuschauer ermittelt. Damit gehört das Format zu den erfolgreichsten Shows bei den jungen Zuschauern.Um 23.45 Uhr strahlte ProSieben aus, das diese Woche 0,98 Millionen Zuschauer erreichte. Der Marktanteil bei den Umworbenen belief sich auf 16,4 Prozent, die Reichweite wurde mit 0,53 Millionen Zuschauern ermittelt. Um 02.20 Uhr erfolgte die Deutschlandpremiere von, womit ProSieben dieses Mal auf 7,0 Prozent in der Zielgruppe kam.1,23 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten zwischen 19.10 und 20.15 Uhr, das Wissenschaftsmagazin beschäftigte sich am Dienstag mit dem Bundesnachrichtendienst. Bei den jungen Zuschauern sicherte man sich 0,76 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 10,5 Prozent.