machdichlaut bundesweite Kampagne gegen häusliche Gewalt

Vermischtes

Die neue Kampagne ist mit Alina Merkau, Jochen Schropp, Ingo Lenßen und weiteren Prominenten, welche von Sat.1 und dem Weißen Ring gefördert wird.

In der gleichnamigen Kampagne richtet die Hilfsorganisation Weißer Ring seit Mai die Aufmerksamkeit auf das Thema häusliche Gewalt. SAT.1 unterstützt den weißen Ring mit einem eigenen TV-Trailer, in welchem Claudia von Brauchitsch, Ingo Lenßen, Alina Merkau und Jochen Schropp mit dem Hashtag #machdichlaut um auf häusliche Gewalt aufmerksam zu machen, Übergriffe zu verhindern und Opfern zu helfen. Die SAT.1-Trailer-Kampagne wurde von der Seven.One AdFactory kreiert und umgesetzt."Das Zuhause soll Schutz und Geborgenheit bieten", betont Ingo Lenßen. "Doch in diesen Zeiten lauert die Gefahr vor allem in den eigenen vier Wänden", warnt Alina Merkau. "Jede dritte Frau wird mindestens einmal Opfer von Gewalt", sagt Jochen Schropp. "Mach' Dich laut gegen häusliche Gewalt!", appelliert Claudia von Brauchitsch.Die Kooperation umfasst auch weitere aufmerksamkeitsstarke Digital-Spots mit Prominenten, eine Landingpage mit umfassenden Infos und Hilfsangeboten des Weißen Rings, Bauchbinden im Programm von SAT.1, bundesweite digitale Außenwerbung sowie Social Content in den Social-Media-Kanälen des Senders, der Kampagnen-Faces und weiterer Influencer. Für #machdichlaut wurde ein AR-Filter für Instagram kreiert.