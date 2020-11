Corona-Reparationen mit «Gottschalk holts nach»?

TV-News

Im Dezember versucht Thomas Gottschalk mit der neuen Show einen Ausgleich für das ausgefallene Jahr 2020 zu machen, sei es für Prominente oder einfach Leute, die wichtige Ereignisse in ihrem Leben aufopfern mussten.

Im September hieß es, dass Thomas Gottschalk, der Entertainment-Titan, ein kleines Comeback in der ARD feiert. Am Montag, dem 21. Dezember um 20.15 Uhr versucht er mit «2020 – Gottschalk holt’s nach – Die Show zum ausgefallenen Jahr» in diesen kostenreichen Monaten für prominente und nicht prominente Gäste wichtige persönliche Ereignisse nachzuholen, die ins Wasser gefallen sind, darunter Jubiläen, Hochzeiten oder besondere Auftritte.Der Sänger Alexander Klaws, der eigentlich Winnetou bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg spielen wollte, wird von Gottschalk im Studio in den Wilden Westen transportiert. Die deutsche Meisterin und der deutsche Meister im Skateboarden, die 13-jährige Lilly Stoephasius und der 19-jährige Tyler Edtmayer, dürfen in der Sendung ihre Olympia-Kür nachholen, da die Olympischen Spiele in Tokio mit ihrer neuen Sportart dort ebenfalls ausgefallen sind. Auch verheiratete Menschen oder Menschen in Fernbeziehungen erhalten eine Möglichkeit einen Ausgleich für ihre Aufopferungen zu erhalten. Selbst der Gesundheitsminister Jens Spahn wird Teil der Sendung sein und stellt sich den Fragen der Bürger beim nachholenden „Tag der offenen Tür der Bundesregierung“.Das ist aber nicht das letzte Mal, dass wir Gottschalk in der ARD sehen. Am 19. Dezember ist er bei «Verstehen Sie Spaß?» als Gast dabei bei der 40-jährigen Jubiläumsausgabe ab 20.15 Uhr. Auch wurde bereits bestätigt, dass Gottschalk 2021 eine mehrteilige Reihe mit dem Titel «Nochmal 18!» präsentieren wird, die einen in die Zeit des 18. Geburtstags zurückholen will.