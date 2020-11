Buchclub: Keine Regeln: Netflix und die Kultur der Neuerfindung

Hintergrund

Das junge Buch von Reed Hastings und Erin Meyer ist unter anderem als McKinsey Business Book des Jahres nominiert.

Seit Reed Hastings 2009 das Netflix Culture Deck für die Öffentlichkeit freigegeben hat, sind die Besonderheiten der Netflix-Kultur für jedermann sichtbar. Die Ergebnisse dieser Firma zeigen, dass hier etwas richtig funktioniert.Dieses Buch ist daszwischen dem CEO von Netflix und Erin Meyer, einer INSEAD-Professorin, die auch Autorin des berühmten Buches „The Culture Map“ ist. Und hier kommt das erste wesentliche Element: Dieses Buch fügt dem berühmten Kulturdeck nichts Wesentliches hinzu, außer einem Kapitel, das dem Globalisierungsprozess von Netflix gewidmet ist und wie seine einzigartige Kultur an die spezifischen Länderkulturen angepasst wurde.Hier folgte Hastings den in Meyers Buch skizzierten Konzepten und leitet einedarüber ab, wie Unternehmenskulturen in internationalen Kontexten leben können, vorausgesetzt, es besteht ein starkes Bewusstsein für einige kulturelle Unterschiede. Netflix-Mitbegründer Reed Hastings enthüllt zum ersten Mal die unorthodoxe Kultur hinter einem der innovativsten, einfallsreichsten und erfolgreichsten Unternehmen der Welt.Es gab noch nie ein Unternehmen wie Netflix. Es hat eineausgelöst, die einen Jahresumsatz von Milliarden Dollar generiert und gleichzeitig die Fantasie von Hunderten Millionen Menschen in über 190 Ländern anregt. Um diese großen Höhen zu erreichen, musste sich Netflix, daswurde, immer wieder neu erfinden. Diese Art von beispielloser Flexibilität wäre ohne die, die Mitbegründer Reed Hastings von Anfang an aufgestellt hatte, nicht möglich gewesen. Hastings lehnte die konventionelle Weisheit ab, nach der andere Unternehmen operieren, und widersetzte sich der Tradition, um stattdessen eine Kultur aufzubauen, dieist. Diese hat es Netflix ermöglicht, sich anzupassen und zu innovieren, wenn sich die Bedürfnisse seiner Mitglieder und der Welt gleichzeitig verändert haben.Hastings setzte neue Maßstäbe, wertschätzte Menschen gegenüber Prozessen, betonte Innovation gegenüber Effizienz und gab den Mitarbeitern Kontext, nicht Kontrolle.- Bei Netflix gibt es keine Urlaubs- oder Kostenrichtlinien.- Bei Netflix wird eine angemessene Leistung großzügig abgetrennt, und harte Arbeit ist unerheblich.- Bei Netflix versuchen Sie nicht, Ihrem Chef zu gefallen, sondern geben stattdessen offenes Feedback.- Bei Netflix benötigen Mitarbeiter keine Genehmigung, und das Unternehmen zahlt sich als Marktführer aus.Als Hastings und sein Team diese unorthodoxen Prinzipien zum ersten Mal entwickelten, waren die Auswirkungen unbekannt und ungetestet. Aber in nur kurzer Zeit führten ihre Methoden zu, da Netflix schnell zu einer der beliebtesten Marken der Welt wurde.Zum ersten Mal tauchen Hastings und Erin Meyer, Bestsellerautorin von „The Culture Map“ und eine der einflussreichsten Geschäftsdenkerinnen der Welt, tief in die kontroversen Ideologien im Herzen der Netflix-Psyche ein, die Ergebnisse hervorgebracht haben, um die sie die Geschäftswelt beneidet. „No Rules“mit aktuellen und früheren Netflix-Mitarbeitern aus der ganzen Welt und nie zuvor erzähltenaus Hastings eigener Karriere.Meyers Rolle in dem Buch ist wertvoll. Sie ging etwas kritisch mit der Verbindung zur Netflix-Kultur um. Durch eine konstante Anzahl von Interviews konnte sie diese kulturellen Prinzipien in gültige Fälle umsetzen und erklären, warum sie bei Netflix funktionieren und wie sie den Erfolg des Unternehmens unterstützen konnten.ist im Handel erhältlich.