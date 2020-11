Die vierte Staffel «Wynonna Earp» ab Frühjahr 2021 auf SYFY

TV-News

Die Dämonenjägerin darf nun ab Januar das vierte Mal in den Kampf ziehen, davor nimmt SYFY die vorherigen Staffeln ins Programm.

Der Start der vierten Staffel von «Wynonna Earp» ist bekannt! SYFY strahlt als exklusive TV-Premiere die vierte Dämonenjagd ab dem 7. Januar 2021 aus. Zuvor kann man die taffe Revolverheldin in drei Staffeln ab dem 11. November exklusiv mittwochs und donnerstags ab 20.15 Uhr in drei Folgen am Stück auf dem gleichen Sender sehen.Die Geschichte dreht sich um die namensgebende Wynonna Earp (Melanie Scrofano), die die Ur-Urenkelin des berühmt-berüchtigten Wyatt Earp ist. Sie kehrt in ihre Heimtstadt Purgatory nach langer Zeit zurück und muss feststellen, dass der Familienfluch wiederauferstanden ist: Die ehemaligen Verbrecher, die ihr Ur-Urgroßvater niederstrecken konnte, sind als untote „Revenants“ zurückgekehrt und mit dem magischen Colt der Familie „Peacemaker“ muss Wynonna sie sie zurück in die Hölle befördern.Bei ihrem Kampf gegen das Böse begleiten sie ihre Schwester Waverly (Dominique Provost Chalkley), Officer Haught (Katherine Barrell), Deputy Marshal Dolls (Shamier Anderson) und der unsterbliche Arzt Holliday (Tim Rozon). Die Idee für «Wynonna Earp» stammt ursprünglich aus den gleichnamigen IDW Comics von Beau Smith und wurde von Emily Andras adaptiert.