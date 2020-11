Kampfsport rund um die Uhr: fight24 HD startet bei waipu.tv

Vermischtes

Der neue Sender wirbt mit den Highlights aus dem Kampfsport in und um Deutschland sowie aus ganz Europa und das alles im Rahmen des buchbaren „Perfect Plus“-Pakets.

Ab sofort startet der Sportkanal fight24 HD auf der IPTV-Plattform waipu.tv im „Perfect Plus“-Paket des Anbieters. Der Sender bietet rund um die Uhr Highlights aus dem Kampfsport der DACH-Region und Europa in HD-Qualität. Das Programm besteht aus Live-Übertragungen, News und Hintergrundberichten.Zum genannten Kampfsport gehören Olympisches Boxen, Kickboxen, Mixed Martial Arts und Muay Thai. Vorteil an dem Angebot ist, dass der Zuschauer interaktive Zusatzfunktionen mit den Inhalten hat und so das laufende Programm aufnehmen, pausieren sowie auf den Anfang zurücksetzen kann, wenn es ihm beliebt.waipu.tv, 2016 eingeführt, ist heute Marktführer für IPTV aus dem Internet in Deutschland und bietet mit dem „Perfect Plus“-Paket über 150 Free-TV und Pay-TV Sendern, 130 davon in HD-Qualität und damit eine Alternative zur normalen TV-Übertragung.