Vierte Staffel «Channel Zero» kommt Januar 2021

Die vierte Staffelwird als Deutschlandpremiere wird nun immer donnerstags vom 7. bis 21. Januar ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf dem Pay-TV Sender TNT Serie zu sehen sein. Die Episoden des Horrordramas stehen unter dem Zeichen von «Dream Door», welches auf einer Creepypasta Horrorgeschichte fußt, die online eher unter „Copy and Paste“ bekannt ist.In diesem Fall handelt sich um „Hidden Door“ von Charlotte Bywater, indem das frisch verheiratete Ehepaar JiIlian (Marian Sten) und Tom Hodgson (Brandon Scott) auch mit ihren jeweiligen Geheimnissen einheiraten, auch wenn sie beste Freunde als Kinder waren. Sie wollen gemeinsam in dem vererbten Elternhaus von Tom einziehen und beim Umbau entdecken sie eine seltsame Türe im Keller. Diese Entdeckung führt dazu, dass nicht nur die Geheimnisse die Beziehung zwischen ihnen zerstören könnte, sondern auch ihr Leben in Gefahr ist.Schon im Februar 2017 hatte Syfy bis in die vierte Staffel verlängert, die aber auch das Ende der Anthologie bildet. Die von Serienschöpfer Nick Antosca stammende Serie wurde in den USA bereits mit den letzten Folgen vor Halloween 2018 ausgestrahlt. Wer die vorherigen Geschichten von «Channel Zero» sehen will, darf am 31. Dezember 2020 und 1. Januar 2021 um jeweils 19.15 Uhr auf TNT Serie einschalten. Dort sind nämlichundzu sehen.