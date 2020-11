Großes Interesse für eine Sonderfolge «Aktenzeichen XY»

Quotennews

Auch die Talkshow «Markus Lanz» am späten Abend punktete besonders gut.



Im ZDF lief am gestrigen Abend die Live-Sondersendung. Als „Cold Case“ wird ein Mordfall bezeichnet, bei dem bereits alle Spuren abgearbeitet wurden, ohne den Fall aufzuklären. Mit der Sondersendung sollen die ungelösten Kriminalfälle Aufmerksamkeit erhalten, so dass sich möglicherweise Zuschauer mit Hinweisen melden. Beispielsweise wurde auf den Fall eingegangen als 1982 in einer Lavagrube die verbrannte Leiche eines Mannes gefunden wurde. Auch wenn das Rätsel um die Identität schnell gelöst war, ist das Mordmotiv auch nach fast 38 Jahren weiter unklar.Die letzte Ausgabe Mitte Oktober überzeugte 5,89 Millionen Zuschauer zum Einschalten, die sich starke 19,6 Prozent Marktanteil sicherten. Auch bei den 1,23 Millionen Jüngeren waren herausragende 14,0 Prozent möglich. Nun ging die Reichweite leicht zurück auf 5,72 Millionen Fernsehzuschauer. Hier erreichte der Sender weiterhin sehr gute 17,3 Prozent. In der jüngeren Zuschauergruppe schalteten diesmal sogar 1,26 Millionen Interessenten ein, die eine ausgezeichnete Quote von 12,6 Prozent ergatterten.Vor allem bei den Jüngeren war auch daszuvor ab 19.30 Uhr beliebt. Bei insgesamt 4,58 Millionen Fernsehenden waren 0,96 Millionen 14- bis 49-Jährige vertreten. Auf dem Gesamtmarkt wurden gute 14,3 Prozent generiert, während bei den Jüngeren sogar eine sehr hohe Sehbeteiligung von 11,0 Prozent möglich war. Die Talkshowerzielte am späten Abend mit 2,68 Millionen Zuschauern die höchste Reichweite seit März. Das Ergebnis waren starke 19,3 Prozent sowie überragende 14,1 Prozent bei den Jüngeren.