Eiskalt serviert: Der #UFACountdown läuft für «Expedition Arktis»

Vermischtes

Die einzigartige Doku wird im Rahmen der ARD-Themenwoche „#WIELEBEN – Bleibt alles anders“ am 16. November im Ersten zu sehen sein und zuvor eine Woche auf Social Media promotet.

Der #UFACountdown läuft für die qualitativ hochwertig produzierte High-End Dokumentation, die am 16. November zur Prime Time um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen ist. Eine Woche vor der eigentlichen Ausstrahlung werden zwischen dem 9. und 16. November auf allen UFA Social-Media-Kanälen nur mit Inhalte und Einblicke über diese Dokumentation befeuert.Die Dokumentation der UFA Show & Factual begleitet ein Jahr lang die Forscher der MoSAiC-Expedition des Alfred-Wegner-Instituts. Dabei werden der Alltag und exklusive Einblicke auf dem Eisbrecher-Schiff Polarstern gezeigt. Diese einzigartigen Bilder zeigen die rauen Landschaften in der immer mehr schwindenden Eisflächen der Arktis oder den Ausnahmefall, wenn ein Eisbär sich dem Forschungscamp nähert, sowie ob es überhaupt Freizeit bei einem solchen Forschungsprojekt gibt.ist eine Produktion der UFA Show & Factual in Kooperation mit dem rbb NDR und HR für das Erste. Die Dokumentation wird im Rahmen der ARD-Themenwoche „#WIELEBEN – Bleibt alles anders“ im Ersten ausgestrahlt. Die meisten Social-Media-Kanäle der UFA wie UFAStories und UFAProdution auf Facebook, sowie die dazugehörigen Kanäle auf Instagram, Twitter und Youtube machen bei diesem #UFACountdown für die Dokumentation mit.