3 Quotengeheimnisse

Die Halloween-Specials der «Simpsons» waren am Samstag in der Nacht zum Sonntag ein Ladenhüter. Auch die Gottesdienste wurde von den jungen Zuschauern ignoriert.

Trotz Kontaktbeschränkungen und bevorstehenden Lockdown konnten sich die deutschen Bundesbürger nicht auf den «Katholischen Gottesdienst zu Allerheiligen» aufraffen. Die einstündige Sendung, die das Erste am Sonntag um 10.00 Uhr ausstrahlte, interessiert nur 0,44 Millionen Zuschauer und fuhr dabei nur 4,4 Prozent Marktanteil ein. Die Rate der alten Zuschauer ist krass: Nur 0,04 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Im ZDF erreichte der «Katholische Gottesdienst» um 09.30 Uhr 0,87 Millionen Zuschauer, auch hier saßen nur 0,04 Millionen unter 50-Jährige vor dem Fernsehen.Am Sonntag glänzte einmal mehr die Wiederholungen von «X-Factor: Das Unfassbare». Mit den alten Folgen erreichte RTLZWEI in der Spitze 0,70 Millionen Zuschauer und das um 12.25 Uhr. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei starken 4,7 Prozent. Bei den Umworbenen sicherte sich die Folge 0,34 Millionen Zuschauer und 8,1 Prozent. Die 11.25 Uhr-Ausgabe erzielte 0,38 Millionen Umworbene und fuhr 10,2 Prozent Marktanteil ein. Am Vorabend enttäuschte das Remake mit jeweils 4,3 Prozent.Der Marathon der «Simpsons»-Halloween-Folgen waren in diesem Jahr ein Fehlgriff. ProSieben startete erst gegen 02.30 Uhr mit dem Marathon. In der Spitze erreichte man lediglich 0,09 Millionen Zuschauer und 3,2 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen holte die 06.00 Uhr-Folge mit 0,08 Millionen Zuschauern und 9,1 Prozent das beste Ergebnis. Zwei normale Folgen von «Two and a half Men» sicherten sich im Anschluss 8,8 und 9,2 Prozent.