Martial-Arts Serie «Warrior» startet mit Runde zwei

TV-News

Die Serie basierend auf den Ideen der Kung-Fu-Legende Bruce Lee ist ab 18. November auf Sky Atlantic und auf Sky Ticket sowie Sky Q erhältlich.

Die Martial-Arts Serie, basierend auf den Ideen der Kung-Fu-Legende Bruce Lee, erhält eine zweite Staffel und wird ab dem 18. November um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic ausgestrahlt. Die zehn neuen Episoden sind dann ebenfalls über Sky Ticket und Sky Q erhältlich. Das finstere Action-Krimi-Drama spielt während den verbrecherischen Tong-Kriegen in Chinatown von San Francisco im späten 19. Jahrhundert.Dabei muss Ah Sahm (Andrew Koji) seine Kampfkunst unter Beweis stellen, nachdem er von China nach San Francisco unter mysteriösen Umständen emigrieren musste. Er ist Teil der Hop Wie, eines der mächtigsten Tongs, eines der vielen chinesischen Familien des organisierten Verbrechens in Chinatown. Die zweite Staffel behandelt dabei den Kampf um die Vorherrschaft der Clans unter sich aber auch gegen die steigende Bedrohung, nachdem die Stimmung in San Francisco kippt und allen Chinesen die vollständige Vernichtung bevorstehen könnte.Der Serienschöpfer Jonathan Tropper lässt dadurch die westliche und östliche Kultur miteinander verschmelzen und so es zu einem Pulverfass der Kulturen zu machen, sodass sich die Actionserie als eine Mischung aus Martial-Arts, Historiendrama, Abenteuer und Western darstellt. Regie führen u.a. Loni Peristere, David Petrarca, Dennie Gordon. Weitere Rollen besetzen Kieran Bew, Celine Buckens, Olivia Cheng, Dianne Doan, Dean Jagger, Langley Kirkwood, Hoon Lee und viele andere.