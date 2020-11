«Der Prinz von Bel-Air» dreht ab Dezember nochmal eine Runde im deutschen Fernsehen

TV-News

Aufgrund einer Neuauflage der Kult-Sitcom «Bel Air» kehrt das Original mit Will Smith ab Dezember auf Comedy Central zurück.

Ab dem 7. Dezember, immer montags bis freitags um 17.30 in Doppelfolgen, kehrt die Kult-Sitcomzurück ins deutsche Fernsehen auf Comedy Central . Grund hierfür könnte die Neuauflage der Serie «Bel-Air» sein, an der aktuell in den USA gearbeitet wird und einen moderne sowie eine ungeschminkte Darstellung der Realität für schwarze Amerikaner darstellen soll.Dabei zählt das Original «Der Prinz von Bel-»ir“ nicht nur in den USA und Deutschland als erfolgreichste US-Sitcom der 90iger Jahre, sondern war auch mit ihren sechs Staffeln ab 1990 eine Bühne für Will Smith in der Hauptrolle, um seine Karriere zu starten, groß zu werden und dabei parallel eine Karriere als Rapper anzufangen.Die Serie dreht sich dabei um den gleichnamigen 17-Jährigen, der dort Fresh Prince genannt wird, der ein einfaches Leben in West-Philadelphia genießt und Basketball spielt. Um aber ordentlich erzogen zu werden, wird er von seiner Mutter zu seinem Onkel Phil (James Avery) nach Bel-Air geschickt, der in einer noblen Gegend von Los Angeles eine erfolgreiche Rechtskanzlei führt und mit seiner Familie mit Butler in seinem Anwesen dort lebt. Gänzlich konträr dazu kleidet und gibt sich der Fresh Prince, der dabei bei Phil aneckt, aber bei seiner Tante Vivian (Janet Hubert) sofort ins Schwarze trifft. Die Kinder der Banks Carlton (Alfonso Ribeiro), Ashley (Tatyana M. Ali) und Hilary (Karyn Parsons) werden ebenfalls von der „freshen“ Manier des neuen Mitbewohners in seinen Bann gezogen und sorgen für Abwechslung im Alltag der sonst langweiligen Familie.Mit ihren insgesamt 148 Folgen, auf sechs Staffeln aufgeteilt, war die Serie zuletzt vor knapp zwei Jahren auf Nitro zu sehen. Produziert wurde sie zwischen 1990 und 1996 vom Musiker Quincy Jones.