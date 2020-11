«Das große Backen» startet mit einem starken Auftakt in die neue Runde

Quotennews

Währenddessen ist der Quotenrückgang bei «The Voice of Germany» nicht zu stoppen.



Eine neue Staffel vonwurde in Sat.1 am Sonntagvorabend eingeleitet. In der 8. Staffel lässt Enie van de Meiklokjes zehn Hobbybäcker Rezepte aus ganz Europa backen. Über das Abschneiden der Kandidaten entschieden schließlich Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs. Im vorherigen Jahr stand der Auftakt bereits im September an. Damals startete die Staffel mit einem Publikum von 1,32 Millionen Zuschauern, die für einen soliden Marktanteil von 6,0 Prozent sorgten. Die 0,59 Millionen Jüngeren waren mit 8,6 Prozent gut dabei.Der diesjährige Staffelauftakt fiel hingegen ein ganzes Stück besser aus. Dies Reichweite lag bei 1,77 Millionen Backbegeisterten, die dem Sender schließlich eine gute Sehbeteiligung von 6,9 Prozent bescherten. Vor allem in der Zielgruppe war das Format um einiges gefragter. 0,76 Millionen Werberelevante schalteten ein und verbuchten somit einen hohen Marktanteil von 11,6 Prozent.Zur Primetime ging es weiter mit. In der vorletzten Folge der Blind Auditions versuchen noch einige Teilnehmer, dass sich durch ihren Gesang die Coaches Yvonne Catterfeld, Stefanie Klos, Nico Santos, Marks Forster, Samu Haber und Rea Garvey umdrehen. Die vorherige Sonntagsausgabe war mit 2,81 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von starken 9,0 Prozent bislang die schwächste. In der Zielgruppe ließen sich 1,30 Millionen Jüngere zum Einschalten bewegen. Hier wurden hohe 13,6 Prozent ermittelt. Leider war dieser Quotenrückgang auch diesen Sonntag nicht zu stoppen. Mit 2,54 Millionen Menschen wurde die geringste Reichweite der Staffel eingefahren und auch bei den Umworbenen waren nur 1,13 Millionen Zuschauer mit dabei. Die Quoten waren mit 7,9 beziehungsweise 11,6 Prozent zwar weiterhin stark, lagen aber deutlich unter den vorherigen Ergebnissen.