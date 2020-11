Show-Duell: Cantz siegt bei allen, Bohlen bei den Jüngeren

Quotennews

«Das Supertalent» bei RTL war auch in Woche drei gefragt, verlor beim jungen Publikum aber erneut deutlich an Boden. «Verstehen Sie Spaß?» punktete im Ersten bei Jung und Alt.

Quotenverlauf: «Das Supertalent» 2020 Folge 1: 3,33 Mio. (11,8% / 17,1%)

Folge 2: 3,02 Mio. (10,1% / 16,4%)

Mit gut drei Millionen Zuschauern bei 16,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sicherte sichauch in der vergangenen Woche Platz eins bei den Jüngeren, der Rückstand auf ProSiebens «Schlag den Star» betrug aber gerade einmal 0,4 Prozentpunkte. In dieser Woche bekam es die Talentshow mit «Verstehen Sie Spaß?» im Gegenprogramm zu tun, gegen das sich die dritte Folge der aktuellen Staffel der Castingshow aber zumindest beim jungen Publikum durchzusetzen wusste. So fanden ab 20.15 Uhr 3,09 Millionen Gesamtzuschauer den Weg zu RTL , was dem Kölner Privatsender 10,5 Prozent am Gesamtmarkt einbrachte. Gegenüber der Vorwoche ging es damit leicht um 0,4 Prozentpunkte bergauf.Weniger Interessenten als zuletzt fanden sich für die Bohlen-Show hingegen bei den 14- bis 49-Jährigen ein, aus deren Reihen 1,19 Millionen Interessenten zu 15 Prozent führten. Das entsprach einem Rückgang von knapp anderthalb Prozentpunkten gegenüber der Vorwoche und bedeutete zugleich die zweitschwächste Quote, die jemals für «Das Supertalent» ermittelt wurde. Schlechter lief es bislang nur einmal im vergangenen November. Noch liegt die Show damit zwar über dem Senderschnitt, in diesem Tempo fortsetzen dürfte sich der Abwärtstrend aus Sicht von RTL aber nicht mehr. Fürblieben ab 22.30 Uhr übrigens 1,63 Millionen Zuschauer vor ihren Fernsehern sitzen, was zu annehmbaren 9,1 Prozent bei allen und ordentlichen 12,7 Prozent der Werberelevanten führte.Während RTL zwischen 20.15 Uhr und 22.30 Uhr die Marktführung beim jungen Publikum einfuhr, sicherte sich Das Erste mitPlatz eins bei allen. Ab 20.15 Uhr verfolgten die Live-Sendung 4,38 Millionen Zuschauer, was mit starken 16 Prozent bei allen einherging. Selbst beim jungen Publikum lag das Format mit Guido Cantz nicht allzu weit hinter den Supertalenten bei RTL, 1,06 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren führten für Das Erste hier zu weit überdurchschnittlichen 14,1 Prozent. Den Tagessieg hatte sich kurz vor Beginn der Primetime übrigens diegesichert, deren Hauptausgabe am Samstag allein im Ersten 6,91 Millionen Zuschauer verfolgten.