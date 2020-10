«Ninja Warrior Germany» verliert, bleibt aber Platzhirsch

Quotennews

Auch bei der fünften Ausgabe von «Ninja Warrior Germany» sank die Einschaltquote, obwohl mehr Zuschauer als beim Staffelstart vertreten waren. Gut lief es für RTL am Vorabend.

Am Freitagabend gab es einmal mehr in der Zielgruppe kein Vorbeikommen anbei RTL . Die selbsternannte stärkste Show Deutschlands befindet sich allerdings quotentechnisch weiter leicht im Abwärtstrend. Die erste Show im Oktober erzielte einen Zielgruppenanteil von 20,0 Prozent. Vor zwei Wochen waren es noch 19,1 Prozent. Am Freitagabend standen in dieser Kategorie noch – weiterhin sehr gute – 18,1 Prozent zu Buche. Dabei verfolgten von den Umworbenen so viele wie beim Staffelauftakt, nämlich 1,48 Millionen. Insgesamt kam das RTL-Format auf 2,75 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, so viele wie noch nie in diesem Jahr. Daraus ergab sich ein Gesamtmarktanteil von 9,3 Prozent, der zweitschwächste Wert der Staffel.Nach dem Erfolgsformat ging Comedian Chris Tall mit einer neuen Folgean den Start. Ab 23:00 Uhr waren nur noch 0,96 Millionen Comedy-Fans dabei, wovon 0,53 Millionen der werberelevanten Gruppe angehörten. Die Marktanteile lagen mit 5,4 Prozent insgesamt und 10,5 Prozent eindeutig unter dem Senderschnitt. Sie bedeuteten ebenfalls jeweils Staffeltiefstwerte.Wesentlich erfolgreicher lief es für den Kölner Sender am Vorabend. Vor allem das Nachrichten-Formatwar einmal mehr sehr gefragt. Insgesamt informierten sich 3,60 Millionen Zuseher, davon 1,11 Millionen aus der Zielgruppe. Dort wurde eine Quote von 20,6 Prozent gemessen. Zudem lagen sowohlundüber dem Senderschnitt. Der Zielgruppenanteil betrug ordentliche 13,8 respektive gute 15,4 Prozent.