«Nach eigenem Gesetz»: Dreharbeiten zum ZDF-Thriller mit Nadja Uhl haben begonnen

von Hannes Könitzer 30. Oktober 2020, 10:29 Uhr

Die Darstellerin schlüpft zum zweiten Mal in die Rolle der Staatsanwältin.

Nadja Uhl nimmt als Judith Schrader erneut den Kampf gegen die organisierte Kriminalität und Selbstjustiz auf. Nachdem die Darstellerin die Rolle der Staatsanwältin bereits 2019 in der ZDF-Produktiongespielt hatte, wird sie nun ein weiteres Mal inermitteln. Die Dreharbeiten für den Thriller haben aktuell in Berlin begonnen.Neben Uhl werden auch Dirk Borchardt, Jörg Schüttauf, Branko Tomović, Sebastian Schwarz, Marie Schöneburg, Martin Baden und Judith Engel in dem Thriller zu sehen sein. Die Inszenierung übernimmt Andreas Herzog, der auch bei Gegen die Angst auf dem Regiestuhl saß. Auch beim Drehbuch setzt das Produktionsunternehmen Real Film Berlin mit Robert Hummel wieder auf ein vertrautes Gesicht.Inbekommt es Staatsanwältin Judith Schrader mit dem Rockermilieu zu tun. Nach einem brutalen Raubüberfall mit Geiselnahme konnten zwar zwei der Täter gefasst werden, bei der folgenden Verhandlung gelingt es ihrer Anwältin Andrea Marquardt (Judith Engel) jedoch, einen Freispruch zu erwirken. Als einer der beiden Freigesprochenen am folgenden Tag erschossen wird, lassen Judith Schrader und Kriminalhauptkommissar Jochen Montag (Dirk Borchardt) nicht locker und dringen immer tiefer in das Rockermilieu vor. Schon bald müssen sie jedoch auch feststellen, dass es in den eigenen Reihen einen Maulwurf zu geben scheint.Die Dreharbeiten für den Film laufen noch bis zum 20. November. Ein Ausstrahlungstermin ist noch nicht bekannt.