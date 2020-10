Dreharbeiten für «Harter Brocken: Der Waffendeal»

TV-News

Gedreht wird voraussichtlich bis zum 14. November 2020. Am 17. Dezember 2020 um 20:15 Uhr wird der fünfte Film «Harter Brocken: Die Fälscherin» im Ersten ausgestrahlt.

Mit Aljoscha Stadelmann in der Hauptrolle wird der sechste Film der ARD-Degeto-Krimireihe «Harter Brocken» zu sehen sein. In weiteren Rollen sind wieder Moritz Führmann als Postbote Heiner Kelzenberg und Anna Fischer als Koops' Kollegin Mette Vogt und noch viele weitere Episodenhauptrollen vertreten. Der sechste Teil wird von Regisseur Markus Sehr nach einem Drehbuch von Anke Winschewski und Niels Holle umgesetzt.Zum Inhalt: Eine kriminelle Bikergang versucht, im Harz einen Waffendeal durchzuziehen. Als sie im Wald einen vermeintlichen Verräter erschießen wollen, stolpert ihnen der verkaterte Förster (Sebastian Weiss) dazwischen. Dem Opfer gelingt die Flucht, doch der Förster wird von Gangchef Andy Blome (Nicki von Tempelhoff) als unliebsamer Zeuge eiskalt getötet. Durch den Schuss wacht der ebenso verkaterte Koops in der Nähe auf einem Hochstand auf. Auf diesem hatten er und der Förster dessen bevorstehende Scheidung gefeiert. Koops macht sich auf die Suche nach seinem verschwundenen Freund und gerät durch sein unerschrockenes Nachfragen fast unter die Räder.Die Odeon Fiction GmbH produziert im Auftrag der ARD Degeto «Harter Brocken: Der Waffendeal». Produzent ist Lynn Schmitz. der fünfte Film der Reihe «Harter Brocken: Die Fälscherin» wird am 17. Dezember 2020 um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.