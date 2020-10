Schade: «The Taste» holt keinen neuen Rekord

Quotennews

Am Mittwoch endete die achte Staffel der Reality-Kochshow.

Am Mittwoch um 20.15 Uhr schickte Sat.1 das Finale der Kochshowauf Sendung. Das Redseven-Format, das von Angelina Kirsch moderiert wurde, überzeugte in der vergangenen Woche mit 8,9 Prozent Marktanteil. Mit 0,68 Millionen Umworbenen sicherte sich die Produktion einen Staffelbestwert.Mit dem Finale, in dem Lars als Sieger gekürt wurde, erreichte das Format 0,60 Millionen Umworbene, der Marktanteil lag bei acht Prozent. Insgesamt wollten 1,30 Millionen Zuschauer die Sendung mit Alexander Herrmann, Frank Rosin, Tim Raue und Neuzugang Alexander Kumptner sehen. Der Marktanteil der Sendung belief sich in dieser Woche auf 5,2 Prozent.Am Vorabend erreichten die Formateundweiterhin keine guten Einschaltquoten. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden jeweils 4,1 Prozent Marktanteil erzielt, die Reichweiten lagen bei 0,23 und 0,28 Millionen. Bei allen Zuschauern standen 0,63 und 0,75 Millionen auf der Uhr.