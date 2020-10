«Wer wird Millionär?» schlägt «The Masked Singer» auf dem Gesamtmarkt

Quotennews

Eine Wiederholung der Quizshow überzeugte bei RTL. Bei den Jüngeren war allerdings die Musikshow bei ProSieben beliebter.



Wie bereits in der Vorwoche entschied sich RTL dazu eine Wiederholung vonzu zeigen. Das Promi-Special mit Wolfgang Bosbach, Elton, Richard David Precht und Anke Engelke wurde erstmals im Mai 2017 ausgestrahlt. Damals lockte der Sender 5,18 Millionen Zuschauer, was einem hervorragenden Marktanteil von 22,2 Prozent entsprach. Zudem kamen 1,40 Millionen Umworbene auf starke 18,6 Prozent.Am gestrigen Abend schalteten nun 2,98 Millionen Ratefans und somit 100.000 Menschen mehr ein als in der Vorwoche. Starke 12,1 Prozent Marktanteil wurden hier erzielt. Damit landete die Sendung vor der «The Masked Singer»-Konkurrenz bei ProSieben . Unter dem Publikum der Quizshow befanden sich auch 0,73 Millionen Fernsehende im Alter zwischen 14 uns 49 Jahren. Hier lag die Sehbeteiligung bei akzeptablen 10,4 Prozent.Der Schwestersender RTLZWEI hatte die Sozialreportagensowieim Programm. Auch hier war der Abend mit 1,06 Millionen und später 0,70 Millionen Interessenten sehr erfolgreich. Der Marktanteil erhöhte sich sogar von guten 3,4 auf hohe 3,9 Prozent. In der Zielgruppe sank die Reichweite im Laufe des Abends von 0,6 auf 0,30 Millionen Umworbene. Der Sender konnte mit 6,3 sowie 5,8 Prozent Marktanteil zufrieden sein.