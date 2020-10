Zweite Staffel von «Frau Jordan stellt gleich»

TV-News

Ab dem 5. November startet die Comedy-Serie bei Joyn PLUS+.

Es ist schon mehr als ein Jahr her als die erste Staffel von dem Comedy-Original «Frau Jordan stellt gleich» bei Joyn PLUS+ exklusiv veröffentlicht wurde. Jetzt hat das Warten auf die folgende Staffel ein Ende! Die Serie, die die Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen und Männern behandelt, startet ab dem 5. November bei dem Streamingdienst.Eva Jordan (Katrin Bauerfeind) ist zurück und sagt der Diskriminierung auf unterhaltsame und humorvolle Weise abermals den Kampf an. Dabei wartet auf die ambitionierte und schlagfertige Gleichstellungsbeauftragte auch in der zweiten Staffel von "Frau Jordan stellt gleich" jede Menge Arbeit. Infolge ihrer Wahlniederlage zur Bürgermeisterin hat Eva mit ernstzunehmenden Problemen zu kämpfen. Das Gleichstellungsbüro sieht sich einer drastischen Budgetkürzung gegenüber, weshalb eine Planstelle gestrichen werden muss. Doch wer muss das Team verlassen?Die Serie kommt aus deutschem Hause und wurde von W&B Television und SevenPictures Film produziert. Anja Jakobs, Felix Stienz und Fabian Möhrke führten Regie. Geschrieben wurde die Serie von dem Schöpfer des TV-Erfolgs «Stromberg», Ralf Husmann.