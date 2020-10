Quotennews

«Helen Dorn» überzeugt mit starker Reichweite

Veit-Luca Roth von 25. Oktober 2020, 10:08 Uhr

Das ZDF punktete einmal mehr mit Krimis. «Helen Dorn» verbuchte die größte Reichweite in der Primetime am Samstag. «Der Bergdoktor» lief am Vorabend unterdurchschnittlich.

ZDF und Krimis, eine Kombination die einfach passt. So bescherte eine neue Ausgabe von «Helen Dorn» dem Mainzer Sender eine Reichweite von 6,14 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, die größte in der Primetime an diesem Abend. Ein Marktanteil von guten 19,8 Prozent sprang damit heraus. Die Episode mit dem Titel „Kleine Freiheit“ war auch bei den jungen Zuschauern gefragt. 0,71 Millionen begleiteten die Ermittlungen, damit kam das Zweite auf einen Marktanteil von sehr guten 9,0 Prozent.



Auch im Anschluss punktete das «Der Kriminalist» behielt ab 21:45 Uhr noch 3,82 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil sank auf 13,5 Prozent. Bei den Jüngeren fielen die Ergebnisse ebenfalls, wenngleich nicht so deutlich. 0,56 Millionen Seher und 7,2 Prozent standen zu Buche.



Im Vorabendprogramm konnte der «Bergdoktor» nur unzureichend überzeugen. Zwar steigerte er die Reichweite aus der Vorwoche leicht von 2,98 auf 3,04 Millionen, doch der Marktanteil entwickelte sich gegenläufig. Statt 11,4 wurden diesmal 11,1 Prozent gemessen. Ähnlich sah es auch beim jungen Publikum aus. Die Riechweite stieg von 0,27 auf 0,30 Millionen, der Marktanteil stagnierte immerhin bei 4,3 Prozent.

ZDF und Krimis, eine Kombination die einfach passt. So bescherte eine neue Ausgabe vondem Mainzer Sender eine Reichweite von 6,14 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, die größte in der Primetime an diesem Abend. Ein Marktanteil von guten 19,8 Prozent sprang damit heraus. Die Episode mit dem Titel „Kleine Freiheit“ war auch bei den jungen Zuschauern gefragt. 0,71 Millionen begleiteten die Ermittlungen, damit kam das Zweite auf einen Marktanteil von sehr guten 9,0 Prozent.Auch im Anschluss punktete das ZDF mit einem Krimi, dennbehielt ab 21:45 Uhr noch 3,82 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil sank auf 13,5 Prozent. Bei den Jüngeren fielen die Ergebnisse ebenfalls, wenngleich nicht so deutlich. 0,56 Millionen Seher und 7,2 Prozent standen zu Buche.Im Vorabendprogramm konnte dernur unzureichend überzeugen. Zwar steigerte er die Reichweite aus der Vorwoche leicht von 2,98 auf 3,04 Millionen, doch der Marktanteil entwickelte sich gegenläufig. Statt 11,4 wurden diesmal 11,1 Prozent gemessen. Ähnlich sah es auch beim jungen Publikum aus. Die Riechweite stieg von 0,27 auf 0,30 Millionen, der Marktanteil stagnierte immerhin bei 4,3 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel