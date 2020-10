Deutschland darf sich in der Weihnachtszeit über Neuverfilmung «A Christmal Carol» freuen

TV-News

von Marcel Preisendörfer 23. Oktober 2020, 15:07 Uhr

Neuverfilmung des Charles Dickens Klassikers zeigt sich nach einem Jahr der Premiere auch in Deutschland.

Die Neuverfilmung des 1843 ursprünglichen Charles Dickens Klassikersoder «eine Weihnachtsgeschichte», wird nun nach der einjährigen Premiere bei der BBC auch in Deutschland ausgestrahlt - nur in der Adventszeit. Der Pay-TV Sender Sky Cinema Premieren zeigt die drei Teile der Miniserie am Mittwoch, den 9. Dezember zur Primetime um 20.15 Uhr.Die sagenumwobene Hauptrolle des hartherzigen, grummeligen alten Geschäftsmann Ebenezer Scrooge wird von Guy Pearce gespielt. Aber um die Bedeutung und Wichtigkeit von Weihnachten und von Familie darzustellen, erscheinen ihm drei Geister der Weihnacht, die ihm jeweils seine Vergangenheit (Andy Serkis), seine Gegenwart (Charlotte Riley) und seine (voraussichtliche) Zukunft (Jason Flemyng) zeigen im Rahmen des Weihnachtsfestes. Der Arbeiter Bob Cratchit wird von Joe Alwyn gespielt und seine Frau Mary Cratchit von Vinette Robinson.Die Adaption und Neuverfilmung entwickelte Steven Knight. Die Produktion übernahm FX Productions, die Produktionsfirma Scott Free und Hardy Son & Baker, die dem Schauspieler und Produzent Tom Hardy gehört. Es geht aber noch weiter: «Great Expectations» oder «Große Erwartungen» wird ebenfalls für eine weitere Adaption von den gleichen Teilnehmern entwickelt. Man darf gespannt sein.