Hoffenheim bringt Nitro bis zu drei Prozent Marktanteil

Quotennews

Der Sieg der Hoffenheimer sorgte bei Nitro für 1,23 Millionen Fernsehzuschauer.

Das in Sinsheim-Hoffenheim in Baden-Württemberg ansässige Fußball-Unternehmen TSG 1899 Hoffenheim spielte am Donnerstagabend um 21.00 Uhr gegen FK Roter Stern Belgrad. 1,01 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten den Sieg der Heimmannschaft, die von Sebastian Hoeneß trainiert wird. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 3,4 Prozent.Die zweite Hälfte der Partie erreichte 1,23 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 5,1 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden zunächst 0,22, dann 0,21 Millionen Zuschauer ermittelt. Die Marktanteile der zweiten Halbzweiten beliefen sich auf 2,5 und 3,0 Prozent. Im Vorfeld holten die Vorberichte 0,38 Millionen Zuschauer, darunter waren 0,06 Millionen 14- bis 49-Jährigen. Bei den Umworbenen sicherte man sich maue 0,7 Prozent.Zwischen 19.20 und 20.15 Uhr wiederholte Nitro die Sitcom. Die zwei Reruns erreichten 0,21 und 0,27 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die Marktanteile lagen bei 0,8 und 0,9 Prozent. Bei den Umworbenen standen 1,0 und 1,6 Prozent auf der Uhr.