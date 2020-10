MTV stellt sich mit «#WYKAT» hinter Minderheitsgruppen

Vermischtes

von Marcel Preisendörfer 22. Oktober 2020, 17:55 Uhr

Die neue Doku-Reihe von MTV wird vorwiegend nur in den sozialen Medien veröffentlicht.

Die von MTV produzierte Serie mit Bildungsauftragoder ausgeschrieben „What You Know About That?“ setzt mit einem speziell darauf ausgerichteten Programm, gesellschaftsrelevante, sozialkritische, sowie sensible Themen anzusprechen, insbesondere aktuelle Themen wie Rassismus, Queerphobie oder intersektionalem Feminismus. «#WYKAT» fokussiert sich darauf Wissen über medial unterrepräsentierte Themenfelder und Gruppen mit komplexen Themen an das Publikum weiterzugeben, um zum kritischen Denken anzuregen und Vorurteile abzubauen.Am Beispiel der ersten Folge mit dem Thema „Black Lives Matter“, mit der Schauspielerin, Aktivistin und Comedian Thelma Buabeng als Moderatorin, sieht man, dass «#WYKAT» es ernst meint, wenn sie für jedes Thema ein individuell abgestimmten Mix aus Gastbeiträgen und Moderatoren abstimmen, die meistens selbst vom Thema betroffen sind und sich entsprechend hineinfühlen können.Bereits zwei Episoden wurden produziert und das Team sowie Thema der zweiten Folge ist bereits bekannt: „Woher kommt die Kritik an der Polizei?“, zusammen mit Yasmin Ayhan und Wana Limar. Selbst hinter der Kamera wird die Botschaft von «#WYKAT» klar: Das gesamte Team vom Schreibpult bis zur Kamera erfreut sich größter kultureller und ethnischer Diversität. Die Folgen werden immer auf dem Instagram-Kanal von MTV Germany als IGTV veröffentlicht, kurz daraufhin auch auf Youtube und Facebook.