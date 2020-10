Für «Die Bachelorette» gehts abwärts, bei «The Taste» nach oben

Quotennews

Die neue Bachelorette überzeugt weniger Zuschauer zum Einschalten als zum Auftakt. Fernsehkoch Tim Mälzer beschert der Kochsendung einen neuen Höchstwert für die laufende Staffel.



Noch 19 Single-Männer versuchten in Folge zwei der Kuppelshowdas Herz von Melissa Damilia zu erobern. Gleich vier Männer mussten in der gestrigen Folge schon wieder den Weg nach Hause antreten. Zum Auftakt der neuen Staffel in der Vorwoche kam man mit 1,88 Millionen Fernsehzuschauern auf ein annehmbares Ergebnis von 6,2 Prozent. Zudem wurden 1,22 Millionen Werberelevante zum Einschalten bewegt. Hier kam der Sender auf gute 13,9 Prozent Marktanteil.Am Mittwochabend schalteten nun 1,70 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil sank im auf maue 5,8 Prozent. Auch bei den Umworbenen verlor RTL an Fernsehenden, so dass nur noch 1,08 Millionen Jüngere die Sendung verfolgten. Das Ergebnis in der Zielgruppe war eine gute Quote von 12,5 Prozent. Das Boulevardmagazinerreichte im Anschluss noch 1,46 Millionen Menschen sowie 0,63 Millionen 14- bis 49-Jährige. Solide Marktanteile von 8,2 und 11,7 Prozent waren hier möglich.In Sat.1 war das Ergebnis fürdeutlich erfreulicher. Tim Mälzer als Gastjuror sorgte im Halbfinale für einen neuen Staffelbestwert. 1,42 Millionen Kochbegeisterte verbuchten somit solide 5,4 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe sorgte ein Publikum von 0,68 Millionen Fernsehenden für starke 8,9 Prozent. Dies bedeutete eine Verbesserung um 0,4 beziehungsweise 1,1 Prozentpunkte.