Sony kippt Kinoauswertung von «Happiest Season»

Kino-News

Der Spielfilm soll in den USA seine Premiere beim Streamingdienst Hulu feiern.

Bei Hulu freut man sich über einen besonderen Deal: Das Streamingunternehmen des Disney-Konzerns bekommt den Spielfilm. Dieser ist eine seltene Mainstream-Ferienkomödie, in deren Mittelpunkt zwei verliebte Frauen stehen. Der Dienst hat sich die USA-Rechte gesichert. Der Originalvertrieb soll in Kanada und der Rest der Welt bei Sony Pictures bleiben.Fraglich ist allerdings, ob der Spielfilm auch hierzulande bei einem Streamingdienst landet. Der US-Schritt ist nicht überraschend, da durch die Coronavirus-Pandemie viele amerikanische Kinos geschlossen wurden. Der Film unter der Leitung von Kristen Stewart und Mackenzie Davis wird nun am Mittwoch, dem 25. November 2020, bei Hulu zur Verfügung gestellt.eOne finanzierte den Film gemeinsam mit Sony. Die Pläne in Übersee, einschließlich möglicher Kinostarts, werden in den kommenden Wochen veröffentlicht. DuVall führte Regie und schrieb das Drehbuch gemeinsam mit Mary Holland, die auch eine kleine Nebenrollte spielte.