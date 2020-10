«Fritzie»-Finale überschaubar

Quotennews

Die Serie mit Tanja Wedhorn verabschiedete sich vor Millionen von Zuschauern.

Am Dienstagabend beendete das ZDF die erste Staffel von. Die Produktion mit Tanja Wedhorn, Florian Panzner und Neda Rahmanian wird allerdings eine zweite Staffel bekommen, die wohl im kommenden Herbst bei dem Mainzer Fernsehsender ausgestrahlt wird. Die zwei letzten Folgen erzielten 3,43 sowie 3,57 Millionen Fernsehzuschauer.Die Marktanteile der Serie, die von Josh Broecker umgesetzt wurde, lagen bei 10,8 und 11,8 Prozent. Bei den jungen Fernsehzuschauern sicherte sich das Format, in der auch Derek Nowak, Marlene Burow und Murat Seven mittspielten, 0,35 und 0,38 Millionen Zuschauer. Mit 3,9 und 4,3 Prozent Marktanteil kann das ZDF eigentlich nicht zufrieden sein.Die Premiere der zwölften-Staffel erreichte 4,16 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Die Episode „Nachts im Museum“ sicherte sich 21,1 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen lockte das ZDF 0,37 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil lag bei 8,5 Prozent.talkte über „Gerät die Pandemie außer Kontrolle?“ und sorgte für 2,93 Millionen Zuschauer bei 16,0 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 8,8 Prozent Marktanteil generiert.