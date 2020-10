Eingeschobenes «ARD extra» zur Corona-Lage sehr gefragt

Quotennews

«Babylon Berlin» erfreute sich im Anschluss nicht mehr so großer Beliebtheit.



Das Erste entschied sich am Mittwoch kurzerhand dazu das Programm zu ändern und daseinzuschieben. Die Corona-Fälle steigen rasant an und zahlreiche Kommunen überschreiten den kritischen Inzidenzwert. Außerdem wurde am Mittwoch von der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen diskutiert. Darüber berichtete das Special um 20.15 Uhr. 5,31 Millionen Zuschauer interessierten sich für dieses aktuelle Thema, was einen hohen Marktanteil von 16,8 Prozent bedeutete. Außerdem schalteten 1,23 Millionen Jüngere ein. Hier wurde eine herausragende Sehbeteiligung von 13,9 Prozent ermittelt.Das nachfolgende Programm verschob sich daraufhin um eine Viertelstunde, die Krimiseriestartete deswegen um 20.30 Uhr. Für die Episode ging die Reichweite auf 3,21 Millionen Menschen zurück und der Marktanteil sank auf solide 11,3 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurde ein passabler Wert von 6,6 Prozent erreicht.Diehielten sich bei 2,34 Millionen Fernsehzuschauern, davon gehörten 0,38 Millionen zur Gruppe der Jüngeren. Das ZDF verbuchte somit gute 12,7 sowie 6,9 Prozent Marktanteil.beendete den Mittwochabend mit 1,16 Millionen Zuschauern und 0,23 Millionen Jüngeren. Hier wurden noch 10,8 beziehungsweise 7,4 Prozent gemessen.