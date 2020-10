ZDF siedelt neuen Samstags-Krimi im Breisgau an

TV-News

Der Nächste: Nachdem es bald einen neuen Samstags-Krimi in Thüringen geben soll, wird nun auch im Breisgau ermittelt.

Das ZDF plant einige neue Krimireihen für seinen Sendeplatz am Samstagabend. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Sender mit dem «Thüringenkrimi» rund um die Figur Theresa Wolff plant. Nun ist sicher, dass das ZDF auch an einer Reihe imarbeitet – womit auch schon der Titel publik wäre.Neben Katharina Nesytowa als Kriminalhauptkommissarin Tanja Wilken spielen im Ensemble Joscha Kiefer, Johanna Gastdorf, Vita Tepel, Daniel Friedl, Julia Jenkins, Valentin Erb und Rüdiger Klink mit. Andreas Heckmann und Michael Vershinin schrieben das Buch für den ersten Film, den nun Thomas Jauch als Regisseur umsetzt.Gedreht wird zur Zeit in Freiburg, aber auch in München und Umgebung (Produktion: Hager Moss Film). Katharina Nesytowa spielt eine Kommissarin, die sich von Rostock nach Freiburg versetzen lässt. Sie möchte Abstand von ihrem Vater gewinnen, der kriminell ist. Aber Tanja kommt vom Regen in die Traufe, denn gleich ihr erster Fall bringt sie in ein moralisches Dilemma: der Tod einer Reporterin, die über Korruption im Polizeimilieu recherchierte.Im Fadenkreuz der Journalistin stand ausgerechnet Tanjas neuer Ermittlungspartner, Kriminalhauptkommissar Dennis Danzeisen, gespielt von Joscha Kiefer.