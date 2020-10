Samstagskrimi: ZDF lässt bald auch in Thüringen ermitteln

TV-News

Nina Gummich und Thorsten Merten übernehmen Hauptrollen.

Das ZDF lässt bald am Samstagabend auch in Thüringen ermitteln – das Bundesland wird Schauplatz einer bald kommenden und neuen Kriminalreihe.ist besetzt mit Nina Gummich, die die Hauptfigur spielt. Thorsten Merten ermittelt als Polizist Robert Brückner an ihrer Seite. Angesiedelt ist die Reihe in Jena, wobei die Ermittlerin die Stadt neu entdeckt. In Folge eins kommt sie frisch aus Berlin.Gleich in ihrem ersten Fall begegnet Theresa ihrer Jugendliebe Steffen Köhler (Florian Bartholomäi) wieder, der inzwischen Arzt an der Uniklinik Jena ist. Steffens Frau Vera (Antje Rau), die dort auch als Ärztin arbeitete, wird tot in ihrem Auto aus einem Stausee geborgen.Schnell erkennt Theresa, dass Vera das Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Um mehr über die Todesumstände zu erfahren, recherchiert sie über das Leben der Verstorbenen. Doch mit ihrer Eigenmächtigkeit gerät Theresa mit dem zuständigen Ermittler, Kriminalhauptkommissar Robert Brückner, aneinander, denn der ist von den Methoden der neuen Rechtsmedizinerin wenig begeistert.Hergestellt wird der Film von Ziegler Film, das Drehbuch schrieben Peter Dommaschk und Ralf Leuther. Franziska Buch sitzt auf dem Regiestuhl. Der erste Film wird gerade gedreht und hat daher noch keinen Ausstrahlungstermin.