NBA Finale: Massiver Reichweiten-Verlust

US-Quoten

von Benedikt Winkler 13. Oktober 2020, 11:14 Uhr

Normalerweise hätte das Spiel im Juni stattfinden sollen. Doch die weltweite Pandemie stoppte dieses Vorhaben.

Die regelmäßige Ausstrahlung der «Sunday Night Football» des Senders NBC zog am Sonntagabend mehr als doppelt so viele Zuschauer an wie der Sieg der Los Angeles Lakers gegen die Miami Heat. Die National Basketball Association verzeichnete nach ersten nationalen Daten von Nielsen durchschnittlich 5,5 Millionen Zuschauer. 11,5 Millionen Zuschauer sahen die «Sunday Night Football». Normalerweise hätte das NBA-Finale im Juni und nicht im Oktober stattgefunden, doch Corona machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Die NBA- als auch die NFL-Zahlen werden durch die endgültigen Einschaltquoten noch steigen.Die Zuschauerzahl für das letzte Spiel im NBA-Finale 2019 sank um 57 Prozent im Vergleich zum letzten Spiel des NBA-Finales 2019, bei dem die Toronto Raptors gegen die Golden State Warriors gewannen.Die Coronavirus-Pandemie hat die Sportwelt durcheinander gebracht und die National Basketball Association und die National Hockey League dazu veranlasst, die gesperrten Spielzeiten in Teilen des Jahres zu beenden, die normalerweise nur von der National Football League und der Major League Baseball genutzt werden. Aber die NBA hat ihre Spiel- und Nachsaison-Events in eine Walt Disney-Einrichtung in der Nähe von Orlando (Florida) verlegt und ihre aktiven Teams in "bubble" gehalten, um die Ausbreitung des Coronavirus von Spieler zu Spieler und von Team zu Team zu verhindern.NBC gewann die Nacht sowohl in Bezug auf die Gesamtzuschauer als auch in Bezug auf das Publikum in der von Werbetreibenden am meisten begehrten Bevölkerungsgruppe zwischen 18 und 49 Jahren.