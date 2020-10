An Tag drei: Quotenrekord für «Lenßen übernimmt»

Quotennews

Auch ProSiebens «taff.» lief in der 17-Uhr-Stunde stark.

Gute Nachrichten für Ingo Lenßen: Seine neue Vorabend-Ermittler-Show sicherte sich am dritten Ausstrahlungstag, also am Mittwoch, die bis dato beste Zielgruppen-Quote. Nachdem die Werte am Dienstag sanken (auf wenig hübsche 6,9 Prozent, landete das neue 17-Uhr-Format von Sat.1 am Mittwoch nun bei erfolgreichen 10,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Auch die Gesamt-Reichweite war gut – 0,97 Millionen Menschen schalteten ein. Das war der gleiche Wert wie noch am Dienstag.Auch ProSieben war am Mittwoch um 17 Uhr gut unterwegs. Das einstündige Magazinsicherte sich im Schnitt 15,5 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen und somit das stärkste Ergebnis seit Mitte September. Im Schnitt schauten rund 670.000 Menschen ab drei Jahren die Produktion aus München-Unterföhring an, eine höhere Reichweite generierte zuletzt eine Sonntagsausgabe der Sendung Ende August.Und RTL? Der Sender hat um 17 Uhr weiterhin Probleme: Die schnelle Kochshowwird einfach kein Erfolg. Nur 0,45 Millionen Menschen schauten am Mittwoch zu, die Zielgruppen-Quote fiel mit fünfeinhalb Prozent viel zu niedrig aus. Auchkönnte stärker laufen – die Daily kam auf 8,6 Prozent, führte also immerhin erhebliche Steigerungen gegenüber dem Vorprogramm herbei.