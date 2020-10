«Liebe. Jetzt!» wird mit einer Christmas-Edition bei ZDFneo fortgesetzt

TV-News

Sechs neue Kurzgeschichten erzählen vom Zusammenleben in Zeiten der Corona-Pandemie.

Die Dreharbeiten zum neoriginalsind in Berlin und Brandenburg gestartet und dauern voraussichtlich noch bis Donnerstag, den 15. Oktober. In der ZDFmediathek sollen die Folgen schon ab Ende November verfügbar sein. Dort kann man sich auch die erste Staffel ansehen. Ab Anfang Dezember soll die neue Staffel dann in ZDFneo ausgestrahlt werden.Wie auch die erste Staffel besteht diese aus sechs Episoden rund um das Thema Liebe, Beziehungen und Zusammenleben in Coronazeiten. Diesmal fällt der Fokus auf die Weihnachtszeit. Die Folgen sollen zeigen, welchen Einfluss die Pandemie in der Jahreszeit hat, in der normalerweise alle ganz eng zusammenrücken. Mit Humor erzählt das neoriginal die Geschichte von sechs Paaren. Dabei werden drei Situationen aus Staffel eins weitergeführt und drei neue kommen hinzu.Als Schauspieler werden unter anderem Lea Zoë Voss, Leonard Scheicher, Maryam Zaree, Dela Dabulamanzi, Sebastian Fräsdorf, Steffen Münster, Heiner Hardt, Úna Lir, Kirsten Block, Timo Jacobs, Daniel Zillmann, David Brizzi und Christina Große zu sehen sein. Die Produktion von Studio Zentral im Auftrag von ZDFneo erfolgt unter der Leitung von Lasse Scharpen, Lucas Schmidt und Darina Seng. Die Drehbücher stammen aus der Feder von Maryam Zaree, Alexander Lindh, Lena Krumkamp, Claudius Beutler, Corinna Poetter, Luisa Hardenberg, Annette Lober und Anne M. Kessel.