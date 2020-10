Wieder Tagessieger bei den Jungen: «Die Höhle der Löwen» bleibt stark

Quotennews

Klar über dem Senderschnitt landete auch das Lead-Out «Ready to Beef».

Auch an diesem Montag gehörte der Tagessieg bei den klassisch Umworbenen dem Kölner Sender VOX – dieser hatte den Erfolg der Gründershowzu verdanken. Diese sicherte sich ab 20.15 Uhr im Schnitt 17,6 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Das waren immerhin 2,8 Prozentpunkte mehr als sieben Tage zuvor, als die Sendung ihren bisher niedrigsten Staffelwert verbucht hatte. Drei Shows dieser Staffel liefen allerdings auch schon besser; zwei holten 17,8 Prozent, in der Spitze kam die Sony-Sendung sogar auf 18 Prozent. Gemessen nach Gesamtreichweite begeisterten die Löwen am Montagabend 2,31 Millionen Menschen ab drei Jahren – 0,09 Millionen weniger als in der Woche vorher. Somit war die Episode die bisher zuschauerschwächste der laufenden Staffel – der Bestwert legt bei 2,52 Millionen, aufgestellt vor zwei Wochen.Die Kochshowwar erneut das Lead-Out: gestartet um kurz vor 23 Uhr sicherte sich das Format noch 0,75 Millionen Zuschauer insgesamt sowie 9,7 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. Das war somit ein recht passables Ergebnis, das klar über Senderschnitt lag. Allerdings gingen direkt nach den Investoren auch eine ganze Menge Zuschauer verloren.Am VOX-Vorabend sicherte sich die 18-Uhr-Sendungschöne 7,2 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen, eine Stunde später kamnoch auf 5,9 Prozent. Insgesamt lagen die gemessenen Reichweiten beider Produktionen bei 0,75 sowie 0,99 Millionen Zuschauern.