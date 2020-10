«Big Performance»: Interesse bleibt überschaubar

Quotennews

Nachdem die Show mit Daniel Hartwich schon in den vorherigen Wochen nicht überzeugte, war das Finale etwas gefragter, aber ebenfalls kein Hit.



Am Samstag stand bei RTL das Finale der Showauf dem Programm. Die Show, in der ein Panel Prominente erraten müssen, die sich als Weltstar verkleiden, überzeugte schon mit den ersten drei Folgen nicht wirklich. Die Marktanteile lagen bei soliden13,3, 10,5 und 11,1 Prozent.Beim Gesamtpublikum fuhr die Produktion von Andrea Achterberg (Regie) und Jochen Winter (Autor) 1,76, 7,65 und 1,70 Millionen Zuschauer ein. Das Finale erzielte nun zumindest 2,28 Millionen Zuschauer und somit das beste Ergebnis. Der Marktanteil lag bei 8,1 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern sorgte man für 0,93 Millionen Zuseher, der Marktanteil lag bei 12,2 Prozent. Bei RTL ist man glücklich, dass am kommenden Wochenende wieder das «Supertalent» startet.Im Anschluss an «Big Performance» setzte RTL auf. Die Datingshow um den perfekten Partner ergatterte am Samstag zuerst 1,86 und später 1,26 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Somit erhöhte sich im Laufe des Abends die Sehbeteiligung von 9,5 auf gute 10,7 Prozent. Bei den Umworbenen schalteten 0,87 beziehungsweise 0,59 Millionen Fernsehende ein. Der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich auf starke 15,7 sowie 16,4 Prozent.