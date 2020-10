Sky schickt «Quatsch Comedy Club» in neue Staffel

TV-News

In jeder Show treten wieder drei Komiker auf. Ilka Bessin, Mirja Boes, Ingo Appelt, Bülent Ceylan, Sascha Grammel, Michael Mittermeier und andere sind angekündigt.

„ Der «Quatsch Comedy Club» steht schon seit fast 30 Jahren für ein Thema, das aktueller nicht sein könnte. Auf der Quatsch-Bühne war nie Herkunft, Geschlecht oder sexuelle Orientierung entscheidend, sondern immer gute Unterhaltung. Und das führen wir gemeinsam fort ” Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland

Sky One, der Entertainment-Sender von Sky, hat eine neue Staffel desbestellt. Bei Sky geht die Show, die früher im Privatfernsehen lief, somit in Runde vier. Aufgezeichnet werden 14 neue Stand-Up Shows sowie zwei Best-of Episoden von und mit Thomas Hermanns. Die Ausstrahlung erfolgt ab März 2021 auf Sky. Hauptthema der Staffel wird 'gesellschaftliche Vielfalt'.Jede Show wird wieder von einem bekannten Komiker moderiert – hier geben sich Ilka Bessin, Mirja Boes, Ingo Appelt, Ingmar Stadelmann, Christian Schulte Loh, Mirja Regensburg, Michael Mittermeier oder Simon Pearce die Mikros in die Hand. In jeder Sendung treten zudem drei Humoristen auf – angekündigt sind unter anderem Sascha Grammel, Johann König, Benaissa, Helene Bockhorst, Bülent Ceylan oder Matze Knop.„Stand Up Comedy hat immer viele Farben – der Blick des Comedians/der Comedienne ist meistens der von außen auf die ‚normale‘ Gesellschaft. Die neue Staffel des «Quatsch Comedy Club» auf Sky verschafft diesen Stimmen Gehör – auf die allerlustigste und allerunterhaltendste Art und Weise“, sagt Herrmanns.Neben dem «Quatsch Comedy Club» lässt Sky One übrigens auch vier neue Bühnenprogramme umsetzen, diese laufen dann unter dem Label «Comedy@Sky»: Tutty Tran, Erika Ratcliffe, Ingmar Stadelmann und Herr Schröder treten ab März 2021 in diesem Format bei Sky One auf.