Ob Rerun oder nicht: «Bares für Rares» stark

Quotennews

Die Trödelsendung erzielt beim ZDF weiterhin Top-Werte.

Auch in dieser Woche fuhr die ZDF-Trödelsendungmit Horst Lichter weiterhin Top-Quoten ein. Am Donnerstag um 15.05 Uhr verfolgten 2,17 Millionen Zuschauer die Warner Bros.-Produktion, die auf einen Marktanteil von 21,6 Prozent Marktanteil kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgte man für 0,16 Millionen Zuschauer, dies führte zu tollen 6,8 Prozent.Bereits an den übrigen Tagen der Woche waren die Werte gut – obwohl das ZDF zum Teil Wiederholungen sendete. Die neuen Folgen sind ersichtlich, weil seit der Corona-Pandemie auf Sicherheitsabstände geachtet und direkten Kontakt vermieden wird. Am Montag erreichte «Bares für Rares» 2,39 Millionen Zuschauer, die zwei Tage darauf wurden 2,33 und 2,08 Millionen Zuschauer gemessen.Beim Gesamtpublikum fuhr man 21,6, 21,8 und 21,4 Prozent Marktanteil ein. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war das Format mit 0,19, 0,17 und 0,13 Millionen Zuschauer beliebt. Die Marktanteil der Trödelsendung lagen bei 8,1, 7,0 und 6,3 Prozent.