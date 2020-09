Elektrisierend! «Crank: High Voltage» ist nicht mehr indiziert

Kino-News

Die kultige, kontroverse, unangepasste Actionkomödie «Crank: High Voltage» befreit sich nach zehn Jahren vom Index.

«Crank» in den deutschen Kinos Teil 1: 414.712 verkaufte Tickets

Teil 2: 718.765 verkaufte Tickets

Die entfesselte Actionkomödiemit Jason Statham gehört zu den immer seltener werdenden Filmen, die in Deutschland nach der Kinoauswertung vom Jugendschutz eine strengere Beurteilung erfahren haben: 2009 ungeschnitten mit einer Altersfreigabe ab 18 ins Kino entlassen (wenngleich mit der nur noch sehr spärlich genutzten Einschränkung, dass der Film "nicht feiertagsfrei" sei), erhielt «Crank: High Voltage» im Heimkino in voller Länge kein rotes FSK-Siegel mehr. Für die landläufig als "ab 18" bezeichneten Freigabe "keine Jugendfreigabe" mussten rund 2,5 Minuten des «Crank»-Sequels gekürzt oder visuell bearbeitet werden.Die komplette «Crank: High Voltage»-Kinofassung erhielt von der Juristenkommission der SPIO derweil die Einschätzung "keine schwere Jugendgefährdung". Frei im Handel hat sie nicht lange überlebt – relativ kurz nach Heimkinostart wurde «Crank: High Voltage» in der Uncut-Fassung indiziert. Jetzt aber wurde eine Neuprüfung des derbkomischen Actioners von Neveldine/Taylor beantragt und durchgeführt – und die mündete in eine Listenstreichung durch die Bundesprüfstelle.Somit darf «Crank: High Voltage» auch wieder in voller Länge frei im Handel ausliegen. Das wird das Label Infinity Pictures schon bald ausnutzen: Beide «Crank»-Filme erhalten demnächst eine Mediabook-Neuauflage. Auf den von Fans lang ersehnten dritten Teil der «Crank»-Saga sollte man derweil weiterhin besser nicht wetten. Denn die Aussichten auf ein neues, durchgeknalltes Abenteuer von Chev Chelios stehen laut Jason Statham "sehr schlecht" Statham deutete Quotenmeter.de gegenüber 2019 an, dass es daran scheitert, das alte Team wieder zusammenzutrommeln: "Ich weiß, ich bin auch sehr enttäuscht. Ich würde es lieben, diesen Film zu machen. Aber nur zusammen mit Neveldine und Taylor, den Regisseuren und Autoren der ersten beiden «Crank»-Teile. Ohne Beide an Bord zu haben, wäre «Crank 3» für mich ein No-Go."