ProSieben Maxx punktet mit Football

Quotennews

Die Münchener Fernsehstation setzte am Sonntag unter anderem auf die Partie Las Vegas Raiders gegen New England Patriots.

Das große Ziel steht schon fest: Der 55. Super Bowl, der voraussichtlich am 7. Februar 2021 im Raymond James Stadium in Tampa, Florida, ausgetragen werden soll. Doch vorher müssen die zahlreichen Mannschaften noch die Saison absolvieren, die aufgrund des Corona-Virus eventuell noch unterbrochen werden könnte. Doch bislang stehen die Zeichen im amerikanischen Profisport auf grün.Am Sonntag strahlte ProSieben Maxx zwischen 18.55 und 22.10 Uhr die Partie New England Patriots gegen Las Vegas Raiders aus, deren erste zwei Viertel auf 0,49 und 0,59 Millionen Fernsehzuschauer kamen. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man 0,35 und 0,41 Millionen Zuseher ein, die Marktanteile lagen mit 5,1 und 4,3 – natürlich – weit über dem Senderschnitt.Mit dem dritten und vierten Viertel sicherte sich der junge Fernsehsender 0,57 und 0,59 Millionen Zuschauer. 0,43 und 0,45 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahre alt, der Marktanteil belief sich auf 4,0 und 4,7 Prozent.