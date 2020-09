Kalkofe punktet bei Tele 5, «Domian Live» bei den jungen Zuschauern gefragt

Quotennews

Das Internet-Spezial von «Kalkofes Mattscheibe» hat Tele 5 schöne Werte beschert. Beim WDR hat Jürgen Domians Call-In-Talk insbesondere die jüngeren Zuschauer angesprochen.

Oliver Kalkofe hat sich am Freitag den schlimmsten Clips aus dem Internet gewidmet – und Tele 5 damit sehr gute Quoten beschert: Um 20.15 Uhr verzeichneteeinen Zielgruppen-Marktanteil von 1,5 Prozent. Damit lag das Special einen halben Prozentpunkt über dem August-Senderschnitt von Tele 5. 110.000 14- bis 49-jährige Zuschauer wohnten dem Netz-Irrsinn bei.Insgesamt lag die Reichweite bei 270.000, was 0,9 Prozent Marktanteil nach sich gezogen hat. Beim Gesamtpublikum lag das «Mattscheibe»-Spezial demnach exakt auf dem Tele-5-Senderschnitt von vergangenem Monat.Im WDR Fernsehen war am späten Abend wiederzu sehen, um 23.30 Uhr hat der Call-In-Talk bundesweit 260.000 Menschen ab drei Jahren interessiert. Das hatte einen unterdurchschnittlichen Marktanteil zur Folge: 2,1 Prozent wurden gemessen, im August lag der WDR aber bei durchschnittlich 2,6 Prozent. Anders sah das bei den 14- bis 49-Jährigen aus, hier lief es mit 60.000 Zuschauern und 1,7 Prozent besser. Denn in dieser Zuschauergruppe betrug der Senderschnitt vergangenen Monat 1,3 Prozent.